Νεκρός ο 45χρονος Αξιωματικός της Πυροσβεστικής

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής από τα Άνω Πορόια στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την εθελοντική ομάδα ΟΦΚΑΘ, η σορός που βρέθηκε σήμερα στο Όρος Μπέλλες ανήκει στον Κωνσταντίνο Γκίκα.

Η ανάρτηση της ομάδας

Ενημερώνουμε οτι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου απο τα Άνω Πορόϊα Σερρών σε δύσβατο σημείο απο συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή "Χωνι"

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Το Policenet.gr εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.