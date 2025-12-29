Νεκρός εντοπίστηκε άντρας στον όρμο Φαλήρου

Νεκρός εντοπίστηκε 84χρονος ημεδαπός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φαλήρου, πλησίον των εκβολών του ποταμού Κηφισού, από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το πτώμα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή και να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Π. Τσιριγώτης