Νεκρός ένας άνδρας σε λαϊκή αγορά - Κατέρρευσε μπροστά σε παραγωγούς και καταναλωτές

Συναγερμός σήμανε στο τμήμα επειγόντων του Νοσοκομείου Βόλου νωρίς το μεσημέρι, όταν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ 68χρονος Βολιώτης, ο οποίος είχε μεταβεί στη λαϊκή αγορά για να ψωνίσει και ένιωσε δυσφορία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μπροστά στα μάτια παραγωγών και καταναλωτών.

Διαβάστε επίσης

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας δεν είχε σφυγμό.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί με τους νοσηλευτές προσπάθησαν να τον επαναφέρουν δυστυχώς όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό. Ο άτυχος άνδρες είχε καταλήξει.