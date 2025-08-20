Νεκρός βρέθηκε 37χρονος μέσα στο σπίτι του

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Πύργου, μετά την είδηση του θανάτου ενός 37χρονου άνδρα, γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού στην τοπική κοινωνία.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Οι οικείοι του είχαν ανησυχήσει καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής και ειδοποίησαν την αστυνομία, άνδρες της οποίας μετέβησαν στο σημείο και τον βρήκαν νεκρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή την τραγική απόφαση.

Ο 37χρονος, με καταγωγή από το Λαμπέτι, εργαζόταν ως ψυκτικός, ακολουθώντας το επάγγελμα του πατέρα του. Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους αλλά και όσους τον γνώριζαν.