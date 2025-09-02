Νεκρός άντρας σε καραμπόλα τριών οχημάτων στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Κατερίνης

Νεκρός ανασύρθηκε 61χρονος οδηγός μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων στην παλιά εθνική οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης

Το τροχαίο σημειώθηκε χτες στις 11 παρά, το πρωί στην παλαιά εθνική οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης, έξω από την πόλη της Κατερίνης.

Για άγνωστο λόγο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 61χρονος ξέφυγε από την πορεία του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο άλλα οχήματα που οδηγούσαν γυναίκες. Από την σύγκρουση νεκρός ανασύρθηκε 61χρονος, ενώ σώες βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους οι δύο γυναίκες.

Η Τροχαία Κατερίνης ερευνά το δυστύχημα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατος του 61χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα φανεί στην νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, κανένα από τα οχήματα δεν κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Ρεπορτάζ: Κώστας Μπούρης

ertnews.gr