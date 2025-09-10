Νεκρός άντρας από γκαζάκι που εξερράγη σε υπόγειο

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο όπου ένας άνδρας έχασε το πρωί της Τετάρτης (10.09.2025) τη ζωή του μετά από έκρηξη που προκλήθηκε από γκαζάκι.

Το δυστύχημα με το γκαζάκι έγινε σε υπόγεια αποθήκη κτιρίου στον Ασπρόπυργο. Ο ηλικιωμένος φαίνεται πως προσπάθησε να το ανάψει όταν αυτό εξερράγη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Αν και οι διασώστες έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, ήταν ήδη πολύ αργά.

Ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ κλιμάκιο έκανε επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει αν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος.

newsit.gr