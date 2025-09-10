PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Νεκρός άντρας από γκαζάκι που εξερράγη σε υπόγειο

εκαβ
19:44 | 10/09/2025

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο όπου ένας άνδρας έχασε το πρωί της Τετάρτης (10.09.2025) τη ζωή του μετά από έκρηξη που προκλήθηκε από γκαζάκι.

Το δυστύχημα με το γκαζάκι έγινε σε υπόγεια αποθήκη κτιρίου στον Ασπρόπυργο. Ο ηλικιωμένος φαίνεται πως προσπάθησε να το ανάψει όταν αυτό εξερράγη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Διαβάστε επίσης

Αν και οι διασώστες έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, ήταν ήδη πολύ αργά.

Ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ κλιμάκιο έκανε επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει αν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος.

newsit.gr

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis