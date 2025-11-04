PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Νεκρος 55χρονος σε τροχαίο με μηχανή

13:59 | 04/11/2025

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, με θύμα έναν 55χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με το paramythia-online.gr ο άνδρας εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς πεσμένος στο οδόστρωμα, ανάμεσα στα χωριά Παγκράτι και Σεβαστό.

Διαβάστε επίσης

Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον 55χρονο στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς.

 

Τροχαία Ατυχήματα
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis