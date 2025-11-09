PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Νεκρός 54χρονος σε τροχαίο

εκαβ
19:14 | 09/11/2025

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 54χρονο, σημειώθηκε χθες το πρωί στην Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής, στην Καβάλα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησε με τρία άτομα και ένα όχημα. Ο άτυχος άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του όταν παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.

Τροχαία Ατυχήματα
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis