Ελλάδα

Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

11:19 | 31/08/2025

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας. Θύμα ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, σπάζοντας τις προστατευτικές μπάρες.

Κοζάνη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο στο 2ο χλμ. της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση ενημέρωσαν άμεσα την Τροχαία για το συμβάν. Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ήταν εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 28χρονος ανασύρθηκε νεκρός.

Η συγκεκριμένη οδική αρτηρία θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα και δυστυχήματα.

ertnews.gr

Τροχαία Ατυχήματα
