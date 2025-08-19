Νεκρός 20χρονος συνοδηγός μηχανής σε τροχαίο – Σοβαρά τραυματίας ο 17χρονος οδηγός

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Νάξο, στον περιφερειακό δρόμο της Χώρας Νάξου στο ύψος των εργατικών κατοικιών, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του naxostimes.gr, δύο νεαροί αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 17 και 20 ετών, επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Η μοτοσυκλέτα προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κορμό δέντρου (ευκάλυπτου), με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 20χρονος συνοδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά ο 17χρονος οδηγός.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα και προκάλεσε σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία. Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν αν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.