Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες - Ομολόγησε ο δράστης

Τον άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες ομολόγησε ο ανήλικος δράστης, υποστηρίζοντας πως του επιτέθηκε «για το κορίτσι μου» .

Υποστήριξε ότι το θύμα είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του πως «αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον».

«Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα» υποστήριξε.

Ο 16χρονος δράστης είχε ήδη συλληφθεί νωρίτερα και αναζητείται ο φίλος του. Είχε συλληφθεί ξανά το 2021 για ξυλοδαρμό κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα ήταν με έναν φίλο του, όταν συναντήθηκε με τον δράστη ο οποίος επίσης ήταν μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Ο δράστης πλησίασε τον 17χρονο και του έριξε αγκωνιά στο κεφάλι και αποχώρησε μαζί με τον φίλο του. Το θύμα δεν αισθανόταν καλά, επέστρεψε στο σπίτι του και κατέβηκε στο υπόγειο. Εκεί τον εντόπισε νεκρό το επόμενο πρωί η αδερφή του.

Παραβατικός από 13 χρονών ο δράστης

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην οικογένεια του δράστη υπήρχαν πολλά προβλήματα, Ο πατέρας του και η μητέρα του ήταν χρήστες, με τον πρώτο να έχει πεθάνει εδώ και κάποιους μήνες.

Το παιδί παραβατικό από τα 13 του χρόνια. Το έχουν πιάσει για μικροκλοπές για μικροποσότητα ναρκωτικών και έχει προσαγωγές. Την επιμέλεια είχαν ζητήσει να την πάρουν οι αδερφές της μάνας αλλά αυτή δεν την έδινε.

Τελικά την επιμέλεια την κράτησε επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας στην Σέρρες.

Μίνα Καραμήτρου

cnn.gr