Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη στο θέρετρο σκι Κραν – Μοντανά στην Ελβετία

Έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν- Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.
"Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας", δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. "Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί", πρόσθεσε.
Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.
Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.
Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.
‼️ [ 🇨🇭 SUISSE ]
🔸️ Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres grièvement blessées dans l’explosion d’un bar à la station de ski de Crans-Montana. Les médias locaux évoquent des dizaines de blessés, mais aucun bilan provisoire n’a encore été communiqué. pic.twitter.com/kosiFRoO5J
— Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 1, 2026