Νεκρή μία γυναίκα μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή της μία γυναίκα στην Κρήτη καθώς άφησε την τελευταία της πνοή σε ένα φλεγόμενο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν σε ένα σπίτι στον Πλατανιά Χανιών ξέσπασε φωτιά.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με τρία οχήματα και 8 άνδρες. Οι πυροσβέστες μόλις μπήκαν μέσα στο σπίτι εντόπισαν την 74χρονη γυναίκα την οποία και έβγαλαν έξω. Ωστόσο διαπιστώθηκε πως η άτυχη γυναίκα είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σπίτι έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά ενώ ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της πυρκαγιάς.