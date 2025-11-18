Νεκρή εντοπίστηκε 40χρονη Επαγγελματίας Οπλίτης του Στρατού Ξηράς

Του Ηλία Προύφα

Θλίψη έχει σκορπίσει στις Ένοπλες Δυνάμεις η είδηση του θανάτου 40χρονης Επαγγελματία Οπλίτη, με βαθμό Επιλοχία του Στρατού Ξηράς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της όπου βρισκόταν με άδεια.

Η άτυχη στρατιωτικός, έγγαμη και με καταγωγή από τον Βόρειο Έβρο, βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, χωρίς τις αισθήσεις της εντός της οικίας της.

Τα αίτια του τραγικού συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ωστόσο, φέρεται να εξετάζεται και το ενδεχόμενο της πιθανής αυτοχειρίας, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο έως τώρα.

Φως στα πραγματικά αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στρατιωτική οικογένεια θρηνεί την απώλεια μιας επαγγελματία οπλίτη που υπηρετούσε με συνέπεια και ήθος, ενώ συγγενείς και φίλοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από την ξαφνική και αδιανόητη τραγωδία.

Η κηδεία της άτυχης Επαγγελματία Οπλίτη θα γίνει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στη γενέτειρά της το Διδυμότειχο.