Νέες συλλήψεις από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 9-1-2026 από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας, δύο 17χρονες ανήλικες, κατηγορούμενες για κλοπές κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο αναζητήσεων ατόμων που προέβαιναν σε κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, εντόπισαν τις κατηγορούμενες και τις κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν προϊόντα που είχαν αφαιρέσει διαδοχικά από -3- καταστήματα του κέντρου της Αθήνας.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τις ακινητοποίησαν και τις οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.