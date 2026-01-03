Νέες συλλήψεις από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Πεύκης

Συνελήφθησαν, επ’ αυτοφώρω, πρωινές ώρες της 31-12-2025, στην περιοχή της Πεύκης, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), -2- ανήλικοι ηλικίας 13 και 15 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι πρωινές ώρες της 31-12-2025, προσέγγισαν παρέα -4- ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών, σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή της Πεύκης, όπου είχαν μεταβεί προκειμένου να ψάλουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και αφού τους ακινητοποίησαν, με την απειλή χρήσης βίας τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Άμεσα, κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην περιοχή της Πεύκης τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης – Λυκόβρυσης, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.