Νέες Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. αναλαμβάνουν δράση - Ποιος θα είναι ο τομέας τους

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσο, μέσω ανάρτησης στη σελίδα της στο fb ενημερώνει για τα εξής:

Νέες Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. στη Δυτική Κορινθία.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει την ίδρυση δύο νέων Ομάδων ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες θα δραστηριοποιούνται επιχειρησιακά στις περιοχές των δήμων Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Στόχος τους είναι η άμεση επέμβαση, η πρόληψη της εγκληματικότητας και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Οι Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. θα βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους πολίτες, συμβάλλοντας σε μια πιο ασφαλή περιοχή για όλους.

