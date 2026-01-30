PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Νέες Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. αναλαμβάνουν δράση - Ποιος θα είναι ο τομέας τους

ΔΙΑΣ
10:39 | 30/01/2026

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσο, μέσω ανάρτησης στη σελίδα της στο fb ενημερώνει για τα εξής: 

Νέες Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. στη Δυτική Κορινθία.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει την ίδρυση δύο νέων Ομάδων ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες θα δραστηριοποιούνται επιχειρησιακά στις περιοχές των δήμων Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Στόχος τους είναι η άμεση επέμβαση, η πρόληψη της εγκληματικότητας και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

 Οι Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. θα βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους πολίτες, συμβάλλοντας σε μια πιο ασφαλή περιοχή για όλους.

