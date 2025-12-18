Νέες εξιχνιάσεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης

Η επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, οδήγησε στην εξιχνίαση περιπτώσεων διαρρήξεων αποθηκών οικιών και επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 59χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας που τελεί κλοπές και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Διαβάστε επίσης

Συγκεκριμένα, ο προαναφερόμενος από κοινού με συνεργό του, από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, προέβησαν σε 8 διαρρήξεις τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά τις οποίες αφαίρεσαν πλήθος εργαλείων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και αντικείμενα συνολικής αξίας 9.500 ευρώ, ενώ προκάλεσαν και φθορές συνολικής αξίας 25.000 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της κόρης του, το οποίο χρησιμοποιούσε για τις έκνομες ενέργειές του, πλήθος καλωδίων, εργαλείων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και αντικειμένων, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.