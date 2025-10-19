PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Νέες εξιχνιάσεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης

19:14 | 19/10/2025

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος δώδεκα (12) συνολικά ατόμων (9 ημεδαποί – 3 αλλοδαποί) ηλικίας 13 έως 65 ετών, για περιπτώσεις ληστειών, κλοπών, απάτης με υπολογιστή και παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριακών δεδομένων.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο του 2024 έως αρχές Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, τελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης, δύο (2) περιπτώσεις ληστειών, τρεις (3) περιπτώσεις κλοπών, μία (1) περίπτωση απάτης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και μία (1) περίπτωση παράνομη πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριακών δεδομένων.

Συνολικά, αφαιρέθηκαν μεταξύ άλλων, κοσμήματα, προϊόντα συνολικής αξίας άνω των (23.000) ευρώ και χρηματικό ποσό (9.500) ευρώ και (15.000) δολαρίων.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ
