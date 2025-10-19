Νέες εξιχνιάσεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος δώδεκα (12) συνολικά ατόμων (9 ημεδαποί – 3 αλλοδαποί) ηλικίας 13 έως 65 ετών, για περιπτώσεις ληστειών, κλοπών, απάτης με υπολογιστή και παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριακών δεδομένων.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο του 2024 έως αρχές Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, τελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης, δύο (2) περιπτώσεις ληστειών, τρεις (3) περιπτώσεις κλοπών, μία (1) περίπτωση απάτης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και μία (1) περίπτωση παράνομη πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριακών δεδομένων.

Διαβάστε επίσης

Συνολικά, αφαιρέθηκαν μεταξύ άλλων, κοσμήματα, προϊόντα συνολικής αξίας άνω των (23.000) ευρώ και χρηματικό ποσό (9.500) ευρώ και (15.000) δολαρίων.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.