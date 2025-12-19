Νέες εξιχνιάσεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών, σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος έξι (6) συνολικά ημεδαπών για περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή Πυλαίας – Χορτιάτη κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Δεκεμβρίου 2024 έως μέσα Σεπτεμβρίου 2025, τελέστηκαν (8) περιπτώσεις κλοπών ((5) κλοπές από όχημα, (2) κλοπές από εν λειτουργία καταστήματα και (1) κλοπή χρυσής αλυσίδας από δημόσιο χώρο).

Συνολικά, αφαιρέθηκαν το χρηματικό ποσό των (870) ευρώ, (2) χρυσές αλυσίδες αξίας (600) ευρώ, χρυσό ρολόι, διάφορες ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και προσωπικά αντικείμενα απροσδιορίστου αξίας.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.