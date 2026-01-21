Νέες επιτυχίες του Τ.Σ.Φ. Παιονίας στην πάταξη της παράνομης διακίνησης μεταναστών

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι επιτυχίες της Ειδικής Ομάδας Ασφαλείας του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) Παιονίας. Σε συνεργασία με το σύνολο του προσωπικού της υπηρεσίας, την 20η Ιανουαρίου 2026, επετεύχθη η σύλληψη 16 παράτυπων μεταναστών και 3 διακινητών, καθώς και η κατάσχεση 3 οχημάτων.

Οι διαδοχικές αυτές επιτυχίες δεν αναδεικνύουν μόνο την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα που χαρακτηρίζει τους συναδέλφους μας εδώ και δεκαετίες, αλλά υπενθυμίζουν και μια πραγματικότητα που πολλοί δείχνουν να λησμονούν: η περιοχή μας παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα και «θερμά» σημεία της επικράτειας λόγω των συνόρων και της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης.

Παρά τις χρόνιες αντιξοότητες:

-Την τραγική έλλειψη προσωπικού λόγω των συνεχών συνταξιοδοτήσεων.

-Τις τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

-Την αίσθηση ότι οι συνάδελφοί μας παραμένουν ανοχύρωτοι απέναντι σε αυξημένους κινδύνους.

Οι αστυνομικοί του Τ.Σ.Φ. Παιονίας δίνουν καθημερινή μάχη στην «πρώτη γραμμή» των συνόρων, διασφαλίζοντας το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών σε όλη τη χώρα.

Ως Ένωση, οφείλουμε να εκφράσουμε για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο «μπράβο» σε όλους τους συναδέλφους για το υψηλό φρόνημα και τον επαγγελματισμό τους. Παραμένουμε δίπλα τους, απαιτώντας την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας στο δύσκολο έργο τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ