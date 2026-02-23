Νέες δυνατές συλλήψεις από τους Αμεσοδρασίτες της Θεσσαλονίκης

H Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης επιχειρώντας να καταστήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας και να δημιουργήσει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για προσωπική ευημερία, κοινωνική πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη, θέτει ως άξονα δράσης της, την πρόληψη-καταστολή της εγκληματικότητας, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την καλλιέργεια πνεύματος ευνομίας και αμοιβαίας συνεργασίας με τους πολίτες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, αξιοσημείωτη είναι η δραστηριότητα της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με τις εξειδικευμένες ομάδες δικυκλιστών «Ζ» και ΔΙ.ΑΣ. και τα έμπειρα πληρώματα των περιπολικών που πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες για την διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Κατά το προηγούμενο 24ωρο λοιπόν, αστυνομικοί της προαναφερόμενης Διεύθυνσης, πραγματοποίησαν ελέγχους στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και προχώρησαν στην αυτόφωρη σύλληψη πέντε (5) ατόμων.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν:

(1) άτομο για ληστεία. Πρόκειται για 33χρονο ημεδαπό, ο οποίος, ξημερώματα της 22-02-2026, προσποιούμενος τον πελάτη, εισήλθε σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο πόλης και με απειλές σε βάρος του υπαλλήλου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό. Αναζητήθηκε και εντοπίστηκε πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, σε περιοχή του Δενδροποτάμου, οπότε και συνελήφθη.

(1) άτομο και συγκεκριμένα ανήλικος ημεδαπός, για αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου και απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία. Συγκεκριμένα, μεσημεριανές ώρες χθες (22-02-2026), ο προαναφερόμενος νεαρός μαζί με δύο ακόμη άτομα, αφαίρεσαν δίκυκλο από περιοχή του κέντρου πόλης και μετά τη χρήση του το επέστρεψαν. Λίγο αργότερα, τα ίδια άτομα αφαίρεσαν εκ νέου το ίδιο όχημα, πλην όμως έγιναν αντιληπτά από τον ιδιοκτήτη και περίοικο, αναζητήθηκαν και συνελήφθη άμεσα ένα εξ’ αυτών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων εμπλεκομένων.

(3) άτομα καθώς σε βάρος τους εκκρεμούν διωκτικά έγγραφα. Μεταξύ αυτών και 33χρονος ημεδαπός, που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (15) μηνών για ενδοοικογενειακή βία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.