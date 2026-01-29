Νέες αναβαθμισμένες εκδόσεις για τα αμιγώς ηλεκτρικά Ford Explorer και Capri

Η Ford ανακοίνωσε σημαντικές βελτιώσεις τόσο για το Explorer όσο και για το Capri. Πλέον το αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης προσφέρει βελτιωμένη έως και 70 χιλιόμετρα αυτονομία για τα μοντέλα Capri Standard Range και Explorer Standard Range. Με αυξημένη αυτονομία έως και 17% είναι το Explorer Standard Range που προσφέρει πλέον εμβέλεια έως και 444 χιλιομέτρων με μια πλήρη φόρτιση και το Capri Standard Range έως και 464 χιλιόμετρα.

Πέρα από την μεγαλύτερη αυτονομία, οι αναβαθμίσεις βελτιώνουν και τις επιδόσεις, με την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα να αυξάνεται στους 190 ίππους και τη ροπή στα 350 Nm.

Τόσο το Capri όσο και το Explorer στις εκδόσεις Standard Range είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 8 δευτερόλεπτα.

Βασικό στοιχείο της αναβάθμισης είναι η υιοθέτηση μπαταριών με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου, η οποία όχι μόνο προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και μειώνει την εξάρτηση από πρώτες ύλες υψηλής ζήτησης, αλλά επιτρέπει επίσης στους πελάτες να φορτίζουν τακτικά την μπαταρία στο 100% της χωρητικότητάς της χωρίς να ανησυχούν για τη φθορά της. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία, μειώνοντας την ανάγκη για συχνή φόρτιση και καθιστώντας τα μακρινά ταξίδια πιο άνετα.