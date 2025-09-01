Νεαρός επιτέθηκε σε Αστυνομικό (εκτός υπηρεσίας) που πήγε να το ελέγξει

Άγρια επίθεση από έναν νεαρό, δέχθηκε το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου ένας 57χρονος αστυνομικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος - που ήταν εκτός υπηρεσίας - εντόπισε τον 28χρονο να προβαίνει σε ύποπτες κινήσεις, γεγονός που τον έβαλε σε υποψίες και αποφάσισε να διερευνήσει τι ακριβώς συμβαίνει.

Προσεγγίζοντας τον νεαρό και στην προσπάθεια του να τον ελέγξει, εκείνος αντέδρασε και του επιτέθηκε χτυπώντας τον. Στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί.

Ο αστυνομικός ενημέρωσε τους συναδέλφους του στο Α.Τ. Χερσονήσου, που αναζήτησαν και εντόπισαν τον 28χρονο, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες.

Πηγή: cretalive.gr