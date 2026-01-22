Νεαρή δημοσιογράφος καταδικάστηκε στις Φιλιππίνες για «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

Δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παρουσιάστρια, η οποία έχει περάσει ήδη έξι χρόνια προφυλακισμένη, κρίθηκε σήμερα ένοχη για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο υπόθεσης που οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέκριναν έντονα, ενώ ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε «παρωδία δικαιοσύνης».

Η Φρέντσι Μέι Κούμπιο, 26 ετών, και η Μαριέλ Ντομεκίλ, πρώην συγκάτοικός της, αναλύθηκαν σε λυγμούς και πήραν αγκαλιά η μια την άλλη μετά την απαγγελία της ετυμηγορίας από την πρόεδρο Χεορχίνα Πέρες του περιφερειακού δικαστηρίου της Τακλόμπαν (ανατολικά), η οποία επέβαλε στην καθεμιά τους ποινή κάθειρξης κατ’ ελάχιστον δώδεκα ετών και πέντε ετών, ως και 18 ετών και 8 μηνών το μέγιστο.

Έξω από το δικαστήριο, στην πρωτεύουσα του νομού Ανατολική Βισάγιας, μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας εμπόδισαν πλήθος ανθρώπων να μπει στο προαύλιο για να υποστηρίξει τις καταδικασθείσες, ανάμεσά τους τη μητέρα της κ. Κούμπιο, τη Λάλα.

Οι δυο γυναίκες είχαν συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2020 και είχαν αρχικά κατηγορηθεί για παράνομη οπλοκατοχή, πιο συγκεκριμένα πως διέθεταν χωρίς άδεια πιστόλι και χειροβομβίδα. Κρίθηκαν αθώες για αυτή την πτυχή της υπόθεσης σήμερα.

Έναν χρόνο αργότερα, τους ασκήθηκαν επίσης διώξεις για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατηγορία που επισύρει ποινή ως και 40 ετών κάθειρξης.

Την υπόθεση παρακολουθούσαν στενά αρκετές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά τους το Clooney Foundation for Justice της Άμαλ Κλούνι, δικηγόρου και συζύγου του αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Τζορτζ Κλούνι.

Τον Οκτώβριο, η νομικός με γαλλική, λιβανική και βρετανική υπηκοότητα είχε επικρίνει τη διάρκεια της προφυλάκισης, τις «επανειλημμένες καθυστερήσεις» και την «αργή εκδίκαση» της υπόθεσης.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) επέκρινε επίσης έντονα σήμερα την απόφαση του δικαστηρίου.

Η Μπε Λι Γι, διευθύντρια του τμήματος της ΜΚΟ για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, έκανε λόγο για «παράλογη ετυμηγορία, παρά τις διάφορες υποσχέσεις τις οποίες έκανε ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος, και δεν ήταν παρά λόγια του αέρα».

Η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της άποψης και της έκφρασης, η Αϊρίν Χαν, έχει χαρακτηρίσει τη διαδικασία σε βάρος της δημοσιογράφου «παρωδία δικαιοσύνης». Για την κ. Χαν, οι κατηγορίες σε βάρος της Φρέντσι Κούμπιο μοιάζουν να απαγγέλθηκαν «σε αντίποινα για τη δημοσιογραφική της δουλειά».