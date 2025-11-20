Νεαρή Αστυνομικός δίνει απαντήσεις σχετικά με τη γνωριμία της με τον υπαρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης

Η Έλενα Μπομπού δίνει απαντήσεις σχετικά με τη γνωριμία της με τον υπαρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης που με τις «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο. Η 27χρονη αστυνομικός, η οποία είχε καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα ξυλοδαρμού από τον πρώην σύντροφό της –επίσης αστυνομικό–, μίλησε για το πώς γνωρίστηκε μαζί του, τονίζοντας πως δεν διαφήμισε το μαγαζί του, ούτε είχε φιλική σχέση μαζί του.

Όπως εξήγησε, η γνωριμία της με τον φερόμενο υπαρχηγό ήταν εντελώς τυχαία και δεν είχε καμία σχέση με διαφήμιση ή συνεργασία. Διέψευσε ότι προώθησε το κέντρο μασάζ που διατηρούσε ο ίδιος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε κανενός είδους αντάλλαγμα.

«Δεν έκανα διαφήμιση, δεν πήρα ούτε χρήματα ούτε κάποια υπηρεσία. Πήγα στο κέντρο, πλήρωσα κανονικά. Με παρακάλεσε απλώς – μου είπε “σε παρακαλώ, Έλενα, έχεις απήχηση στα social media, βάλε ένα μπλουζάκι και βγάλε μια φωτογραφία”», σημείωσε. Όπως πρόσθεσε, έβγαλε τη φωτογραφία χωρίς να γνωρίζει πώς θα χρησιμοποιηθεί.

Η αστυνομικός είπε ότι στη δική της περίπτωση της έκαναν μόνο μανικιούρ και περιποίηση νυχιών. «Φαινόταν καλός, ευγενικός, σοβαροφανής. Δεν είχα καταλάβει αν κάνει κάτι παράνομο ή όχι. Μου φαινόταν νορμάλ άνθρωπος», είπε.

«Δεν το έκανα για κάποιο αντάλλαγμα ή λόγο. Είπα ναι χωρίς να το σκεφτώ πολύ», πρόσθεσε.

Η Έλενα Μπομπού ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί το κατάστημα μόλις δύο φορές και ότι δεν υπήρξε ποτέ στενή ή φιλική σχέση με τον ιδιοκτήτη. «Τον γνώρισα από κοινή παρέα που μου είπε για το μαγαζί του. Καλούσε κόσμο επειδή ήταν καινούργιο», είπε.

