Νέα υπόθεση - μυστήριο: Κινητοποιήθηκε άμεσα το Ελληνικό FBI και ο ιατροδικαστής

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα θρίλερ στη Νέα Πέραμο, όπου λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι ένας πεζός διερχόμενος εντόπισε το πτώμα ενός νεαρού άντρα αγνώστων στοιχείων μέσα σε ένα ρέμα και κάλεσε τις Αρχές.

Την υπόθεση την έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών και μεταβαίνει στο σημείο και ιατροδικαστής.

Όλα δείχνουν, ότι πιθανόν πρόκειται για 27χρονο άντρα που δήλωσε η κοπέλα του την εξαφάνισή του και αρπαγή σε βάρος του από αγνώστους, πριν μία εβδομάδα, από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, όπως είχε αναφέρει η κοπέλα στους αστυνομικούς που έκανε την δήλωση, ο σύντροφός της βγήκε για λίγο έξω από το σπίτι και δεν ξαναγύρισε και όταν τσέκαρε την κάμερα του σπιτιού, αντιλήφθηκε πως άγνωστοι με ένα αυτοκίνητο σταμάτησαν έξω από το σπίτι που έμεναν, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν με αυτό.

