Νέα θεματική ενότητα εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αστυνομικής Ακαδημίας, με αντικείμενο την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του Τύπου και την ασφάλεια των δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της εκπαίδευσης των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και της ενίσχυσης της γνώσης σε ζητήματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με την UNESCO και το Διεθνές Κέντρο για την Ασφάλεια και την Εκπαίδευση των Δημοσιογράφων και των Επαγγελματιών των Μ.Μ.Ε. (ICSJ), καθώς και της συμμετοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην Ομάδα Εργασίας Συντονισμού (Task Force) για τη Διασφάλιση της Προστασίας, της Ασφάλειας και της Ενίσχυσης της Θέσης των Δημοσιογράφων και άλλων Επαγγελματιών των Μέσων Ενημέρωσης, που λειτουργεί υπό την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Ειδικότερα, ύστερα από μια σειρά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπροσώπων της UNESCO και του Διεθνούς Κέντρου (ICSJ), αποφασίστηκε να ενταχθεί στο μάθημα Συνταγματικό Δίκαιο – Ανθρώπινα Δικαιώματα του 1ου έτους των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας η θεματική με τίτλο: «Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης. Ελευθερία του Τύπου».

Η ενότητα θα επικεντρώνεται σε αντικείμενα όπως ο ρόλος της δημοσιογραφίας ως πυλώνας της Δημοκρατίας, η ρητορική μίσους ως περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης, η προστασία των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.) και την UNESCO, η υιοθέτηση διεθνών προτύπων για την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και την προστασία από τη διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Επιπλέον, προβλέπεται η διοργάνωση διαλέξεων με τη συμμετοχή εκπροσώπων της δημοσιογραφικής κοινότητας και αστυνομικών στελεχών, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου, την καλλιέργεια αμοιβαίας κατανόησης και την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών που θα συμβάλλουν στην προστασία των δικαιωμάτων και στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης μεταξύ αστυνομίας και μέσων ενημέρωσης.

Σημειώνεται ότι, με την πρωτοβουλία αυτή, ενισχύεται η στρατηγική κατεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας προς την εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, καθώς και την προάσπιση των αξιών της δημοκρατίας, της διαφάνειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.