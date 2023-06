Νέα ταινία Batman στο DCU: Θα είναι αυτός ο σκηνοθέτης της ταινίας 'The Brave and Bold';

Μπορεί ο Andy Muschietti να ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της ταινίας The Flash αλλά μια ερώτηση ενός δημοσιογράφου άφησε υπόνοιές για το μέλλον του στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC.

Υπάρχουν φήμες τον τελευταίο καιρό που θέλουν τον Muschietti να αναλαμβάνει τη νέα ταινία του Batman στο DCU, το οποίο διοικεί ο James Gunn με τον Peter Safran, και αναμένεται να συστηθεί στο κοινό ένας νέο "Dark Knight" πλάι σε έναν "νέο Robin".

Στο πλαίσιο μιας συνέντευξής του για την ταινία Flash, ο δημοσιογράφος Josh K. Elliot ρώτησε τον Muschietti για το ποια βερσιόν του Batman θα απέδιδε στη μεγάλη οθόνη εάν σκηνοθετούσε το "The Brave and Bold". Ο Αργεντίνος σκηνοθέτης πιάστηκε απροετοίμαστος και μάλλον του ξέφυγε μια "τυπική" απάντηση σε τέτοιες περιπτώσεις, μόνο που αντί να διαψεύσει ήταν σαν να επιβεβαιώνει έμμεσα την εμπλοκή του.

Η ύποπτη αλλά και ιντριγκαδόρικη απάντησή του ήταν ως εξής: "Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό το θέμα...ακόμη." Δείτε το βίντεο με το απόσπασμα παρακάτω.

Is The Flash director Andy Muschietti going to direct Batman: The Brave And The Bold in James Gunn’s DCU?

I brought it up and his response is … interesting 👀#theflashmovie pic.twitter.com/VFH9Tt1YbT

— Josh K. Elliott (@joshkelliott) May 29, 2023