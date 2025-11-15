Νέα συνέντευξη του Μ. Χρυσοχοϊδη

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Παπαδόπουλο.

Αναλυτικά η συνέντευξη έχει ως εξής:

Με την απόσταση των ημερών, εντέλει το τραγικό συμβάν στα Βορίζια ήταν ζήτημα βεντέτας ή δράσης εγκληματικών συμμοριών;

Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε. Το άγριο αυτό περιστατικό στα Βορίζια, φέρνει στην επιφάνεια αναχρονιστικές αντιλήψεις και φαινόμενα άλλων εποχών. Η ερμηνεία της τραγωδίας, ως επίλυση οικογενειακών διαφορών, θα ήταν αρκετά απλουστευτική. Σε πολλές τοπικές κοινωνίες ανά την επικράτεια, εμφανίζονται ζητήματα διαφορών, ωστόσο δεν επιλύονται με τη χρήση βίας. Η απλουστευτική, αυτή, ερμηνεία, θα ήταν άδικη και απέναντι σε ολόκληρο το νησί, που τόσο πολύ έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στην χώρα μας. Αυτό αποδεικνύεται και από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των ανθρωποκτονιών στη Κρήτη, όπου έχουμε 4 σε σύνολο 76 για το 2024, ενώ 3 σε σύνολο 54, μέχρι στιγμής για το 2025.

Στον αντίποδα όμως, για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, όταν μιλάμε για βαρύ οπλισμό, χρήση εκρηκτικών και καλάσνικοφ, είναι σαφές ότι έχουμε ενδείξεις παράνομης διακίνησης. Μιλάμε για βαριά εγκληματικότητα, με χαρακτηριστικά εγκληματικών δικτύων, η οποία διερευνάται σε βάθος από την ΕΛ.ΑΣ. και τη Δικαιοσύνη. Για εμάς όμως είναι ξεκάθαρο πως δεν θα επιτρέψουμε σε καμία «τοπική μαφία» και σε καμία «βεντέτα» να υποκαθιστά το κράτος Δικαίου.

Εξαγγείλατε μια σειρά μέτρων για την Κρήτη. Πότε εκτιμάτε ότι μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα;

Τα μέτρα που εξαγγείλαμε, σε καμία περίπτωση δεν είναι επικοινωνιακά. Είναι δομικά και αυστηρά. Ο νόμος για την οπλοκατοχή, βρίσκεται σε διαδικασία αυστηροποίησης. Η παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων, ιδίως πιστολιών και περιστρόφων, αναβαθμίζεται σε κακούργημα, με βαριές ποινές. Παράλληλα, ενισχύονται οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη με την ίδρυση νέας υπηρεσίας του Οργανωμένου Εγκλήματος, μόνιμες επιχειρησιακές ομάδες και στοχευμένες επιχειρήσεις. Τέλος, προχωράμε σε εκτεταμένους ελέγχους, με προτεραιότητα σε κύκλους που είναι γνωστό ότι συνδέονται με παράνομο οπλισμό. Μέσα στους επόμενους μήνες, θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, με συλλήψεις, κατασχέσεις όπλων και αποτροπή περιστατικών. Η βαθιά αλλαγή στην κουλτούρα της οπλοχρησίας είναι μάχη ετών και δεν θα κάνουμε πίσω.

Χρειάζεται στο θέμα της Κρήτης ευρύτερη πολιτική συνεννόηση; Πρέπει να αναλάβει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός με τους πολιτικούς αρχηγούς;

Οι αποφάσεις και η άσκηση κυβερνητικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν επιζητούμε τη συνεργασία και τη συνεννόηση με την αντιπολίτευση. Υπάρχουν, άλλωστε, θέματα, ιδίως εκείνα που έχουν έντονη κοινωνική διάσταση, που αυτό επιβάλλεται. Στην καταπολέμηση αναχρονιστικών αντιλήψεων και μιας κοινωνικής παθογένειας, έστω και αν είναι περιορισμένης κλίμακας, που έφερε στην επιφάνεια το πρόσφατο θλιβερό περιστατικό στην Κρήτη, όλοι μπορούν να συμβάλουν. Κόμματα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκκλησία, ενεργοί πολίτες.

Με την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να γίνει καθολικός έλεγχος στο νησί για το θέμα της οπλοχρησίας και των όπλων που μπορεί να υπάρχουν σε κρύπτες, αποθήκες ή όπου αλλού; Υπάρχει διάθεση από τις δικαστικές αρχές για κάτι τέτοιο;

Στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχουν έρευνες χωρίς λόγο και χωρίς δικαστικό έλεγχο. Αυτό μας ξεχωρίζει από ένα αυταρχικό κράτος. Οι εισαγγελικές Αρχές στην Κρήτη έχουν δείξει διάθεση να προχωρήσουν σε πολύ πιο σκληρό και συστηματικό πλαίσιο ελέγχων. Η Ελληνική Αστυνομία είναι επιχειρησιακά έτοιμη να προβεί σε εκτεταμένους ελέγχους σε περιοχές υψηλού κινδύνου, με κατ’ οίκον έρευνες, όπου υπάρχει επώνυμη πληροφορία, προανακριτικό υλικό ή προηγούμενη δικογραφία, πάντα με σεβασμό στο Σύνταγμα και στο κράτος Δικαίου και όχι με τη λογική της επιβολής.

Πώς ακούσατε τις δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης για το θέμα της οπλοκατοχής;

Ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψη, αλλά η Πολιτεία και η, εκάστοτε, κυβέρνηση κρίνονται από τις πράξεις και τους νόμους τους. Σέβομαι και αγαπώ τον Άδωνι Γεωργιάδη, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε εξαιρετικά, αλλά η άποψη μου, όπως δήλωσα και προ ημερών στη Κρήτη, είναι διαφορετική. Η θέση μας είναι απολύτως ξεκάθαρη και μη διαπραγματεύσιμη. Η Ελλάδα υιοθετεί την ευρωπαϊκή κουλτούρα περιορισμένης και αυστηρά ελεγχόμενης οπλοκατοχής. Δεν θέλουμε και δεν θα επιτρέψουμε ανεξέλεγκτες συνθήκες, ούτε στην Κρήτη, αλλά ούτε και πουθενά αλλού στην Επικράτεια.

Το κυκλοφοριακό μοιάζει να είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για την Αττική. Λύσεις μπορούν να υπάρξουν χωρίς νέα οδικά έργα αλλά και βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών;

Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Από τη δική μας πλευρά, την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τροχαίας, εντείνουμε τους ελέγχους στον δρόμο, όσον αφορά παραβάσεις, οι οποίες, σίγουρα επιδεινώνουν την κατάσταση, όπως η επικίνδυνη οδήγηση, η παράνομη στάθμευση και η κίνηση σε λεωφορειολωρίδες. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε «ανοιχτή γραμμή» με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να συμβάλλουν με τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όταν υπάρχουν έργα, φυσικά φαινόμενα ή μεγάλα γεγονότα που «μπλοκάρουν» το δίκτυο.

Σε ποια φάση βρισκόμαστε με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους, αλλά και τη διαδικασία με τις ηλεκτρονικές κλήσεις;

Η τοποθέτηση καμερών στους δρόμους, αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, η οποία πρέπει να πληροί τις διατάξεις σχετικά με τους διαγωνισμούς, αλλά και αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξάγεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, όπως έχω αναφέρει ξανά, περίπου τον Ιούνιο του 2026, θα αρχίσει η εγκατάσταση 1.000 καμερών. Στη διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων και διαχείρισης των κλήσεων, ενεργή θα είναι η συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. για την επιβολή προστίμων, ψηφιακά. Ο στόχος μας δεν είναι η είσπραξη των προστίμων, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας των οδηγών με στόχο την ασφάλεια όλων των χρηστών- πεζών, οδηγών και συνεπιβατών- του οδικού δικτύου.

Το σχέδιο με τις κάμερες στις στολές όλων των αστυνομικών το ακούμε εδώ και πολλά χρόνια. Μήπως είναι εντέλει ανεφάρμοστο;

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Σε λίγες μέρες θα κατατεθεί στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο σχετικά με την τοποθέτηση και λειτουργία καμερών στις στολές και τα οχήματα των αστυνομικών. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει τον τρόπο λειτουργίας τους και το ποιος θα έχει πρόσβαση, πάντα με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Πρόκειται για ένα εργαλείο προστασίας τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των αστυνομικών.

Καταγράφεται με διάφορες αφορμές κοινωνική ένταση. Από τις εκδηλώσεις για τα Τέμπη έως την έκρυθμη κατάσταση που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο. Προβληματίζεστε μήπως κληθεί και πάλι η αστυνομία να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος;

Η Δημοκρατία μας δεν φοβάται τις συγκεντρώσεις, ούτε τις διαμαρτυρίες, οι οποίες αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα των συμπολιτών μας. Σεβόμαστε το δικαίωμα της έκφρασης και της διαδήλωσης, αλλά οφείλουμε να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή στη βία και σε καταστροφικές επιθέσεις ενάντια στις περιουσίες των πολιτών. Η ΕΛ.ΑΣ. σε στιγμές κρίσης είναι παρούσα, με κύριο μέλημα της, την πρόληψη και την ασφάλεια των συμπολιτών μας, όχι την καταστολή.

Ανακοινώσατε το σχέδιο για την παρουσία της αστυνομίας στους καταυλισμούς των Ρομά. Ποια είναι τα πρώτα δείγματα και ποιος ο ρεαλιστικός στόχος;

Τα αποτελέσματα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής αυτού του σχεδίου, 24ώρης παρουσίας της ΕΛ.ΑΣ, με ειδικές Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και τη συμμετοχή, αργότερα, και διαμεσολαβητών, είναι άκρως ενθαρρυντικά. Ρεαλιστικός στόχος μας είναι, αρχικά να μειώσουμε σταθερά την παραβατικότητα και, στη συνέχεια, να χτίσουμε εμπιστοσύνη με όσους πολίτες Ρομά είναι ενταγμένοι κανονικά στο κοινωνικό μας σύνολο.

Η σταθερότητα είναι κατά πολλούς κεντρικό θέμα για την χώρα, ιδίως στο περιβάλλον όπου ζούμε. Στη βάση αυτή, πώς ακούτε διάφορες φωνές που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος;

Ο εκλογικός νόμος δεν μπορεί να αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι, ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η σταθερότητα κερδίζεται από την ποιότητα της διακυβέρνησης, και από την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, δυο παράμετροι που έχουν ενισχυθεί κατά την τελευταία 6ετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά σταθερότητας, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ό,τι συζήτηση γίνεται για τον εκλογικό νόμο, πρέπει να γίνεται θεσμικά, ανοιχτά, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Πρόσφατα βρέθηκε ο πρωθυπουργός στον Έβρο. Πώς προχωράει η κατασκευή του φράχτη;

Ο φράχτης στον Έβρο αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Η πρώτη φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί και καλύπτει πάνω από το μισό των χερσαίων συνόρων, ενώ η επόμενη φάση προχωράει, με επιπλέον 5 χιλιόμετρα στην περιοχή του Σουφλίου. Ταυτόχρονα, όμως, ενισχύεται και ο «ψηφιακός» φράχτης, με την εκτεταμένη χρήση καμερών και drones. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στα σύνορα μας.