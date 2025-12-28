Νέα σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας

Συνελήφθη χθες (27-12-2025) τις βραδινές ώρες στην πόλη της Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίσθηκε χθες το βράδυ στην Φλώρινα ο ανήλικος και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτόν, από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -1- κιλού και -520,1- γραμμαρίων,

κινητό τηλέφωνο και

το χρηματικό ποσό των -95- ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.