Νέα σύλληψη από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 26-8-2025 στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, 20χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας στο κέντρο της Αθήνας, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός και τον κάλεσαν σε έλεγχο στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -11- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -87,5- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.