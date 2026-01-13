Νέα σύλληψη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Κέρκυρας

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου 2026, στην Κέρκυρα, από αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν συνολικά -16- κροτίδες.

Συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι και οι γονείς του ανηλίκου, οι οποίοι συνελήφθησαν για την παραμέληση της εποπτείας του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.