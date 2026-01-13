PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Νέα σύλληψη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Κέρκυρας

ΔΙΑΣ
22:14 | 13/01/2026

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου 2026, στην Κέρκυρα, από αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν συνολικά -16- κροτίδες.

Διαβάστε επίσης

Συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι και οι γονείς του ανηλίκου, οι οποίοι συνελήφθησαν για την παραμέληση της εποπτείας του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κέρκυρα
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis