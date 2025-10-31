Νέα σημαντική επιτυχία των Αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων

Από το Τμήμα Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ειδική επιχείρηση, πρωινές ώρες της 29-10-2025 στην περιοχή των Πετραλώνων, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη 63χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης -7- ετών, για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη, σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και της πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε ενδελεχής διερεύνηση πληροφοριών, καθώς ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, αποκρυπτόταν εντός οικίας στην περιοχή των Πετραλώνων, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη του.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, ο 63χρονος κατά τα έτη 2016 και 2017, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με τους γονείς ανήλικης και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους ώστε να την επιβλέπει, πείθοντάς την ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης, προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, τις οποίες πολλές φορές κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.