Νέα πρόκληση στο Αγαθονήσι από τουρκικά αλιευτικά: Προσπάθησαν να εμβολίσουν σκάφος του λιμενικού

Νέα τουρκική πρόκληση σημειώθηκε στο Αγαθονήσι το βράδυ της Τρίτης, όταν τουρκικά αλιευτικά εισήλθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Το περιστατικό σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 18ης Νοεμβρίου, με τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη να αλιεύουν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Στο σημείο έσπευσαν τρία Περιπολικά Σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα σκάφη για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά αποτελέσματα.

Παρά τις συστάσεις, τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών Περιπολικών Σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα χωρικά μας ύδατα.

