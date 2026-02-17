Νέα Πέραμος: Εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου

Το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, εντοπίστηκε καμένο από περιπατητές στην περιοχή που ειδοποίησαν τις Αρχές.

Μετά από επιχείρηση των αρχών σε δύσβατο σημείο μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η σορός του 27χρονου είχε εντοπιστεί την 1η Φεβρουαρίου μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο .

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή ο 27χρονος εκτελέστηκε με 10 σφαίρες πισώπλατα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο 27χρονος, φέρει ένα τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι -ενδεχομένως η χαριστική βολή- και άλλες 9 αριστερά στην πλάτη εκ των οποίων οι δύο έχουν χτυπήσαν την καρδιά.

Ο θάνατος προσδιορίζεται χρονικά τις βραδινές ώρες ή τα ξημερώματα της μέρας που βρέθηκε.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε υπολείμματα φαγητού, δείγμα ότι για τουλάχιστον 5-6 ημέρες, οι δράστες της δολοφονίας, κρατούσαν τον 27χρονο και τον σίτιζαν. Έφερε επίσης εκχυμώσεις στα χείλη και ανάμεσα στα φρύδια, όπως και μικρή διάσειση στο ίδιο σημείο.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι οι δράστες κάτι επιζητούσαν από το θύμα ή τον βασάνιζαν χωρίς ωστόσο να αποκλείουν την πιθανότητα μιας «αρπαγής - τίγρης» που δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα σχεδίαζαν οι δράστες και τον σκότωσαν γιατί μάλλον τους αναγνώρισε.

Οι αστυνομικές αρχές, ψάχνοντας για απαντήσεις γύρω από την αρπαγή και τη δολοφονία του έχουν βάλει στο στόχαστρο μέχρι και έγκλειστους στις φυλακές ενώ, στο «κάδρο» παραμένουν κυκλώματα της νύχτας, με την υπόθεση να παρουσιάζει κοινά στοιχεία με την εκτέλεση επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024.

Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν αν οι δύο άνδρες – ο 27χρονος και ο νεκρός επιχειρηματίας – είχαν στενές επαφές.

Μίνα Καραμήτρου

cnn.gr