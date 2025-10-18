Νέα παρέμβαση της Ένωσης Αστυνομικών για το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Ηρακλείου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης

4. Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου

5.Π.Ο.ΑΣ.Υ.

6.Βουλευτές Νομού Ηρακλείου

Παρά την από 17 Ιουλίου 2025 επιστολή μας προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν επίσκεψής μας στο Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Ηρακλείου, με την οποία είχαμε επισημάνει την έντονη υποστελέχωση της νευραλγικής αυτής υπηρεσίας, ουδεμία ενέργεια έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την ενίσχυσή της.

Συγκεκριμένα, στις 17 Ιουλίου 2025, η υπηρεσία υπολειπόταν κατά 16 αστυνομικούς σε σχέση με την οργανική της δύναμη. Δυστυχώς, σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2025, με λύπη διαπιστώνουμε ότι κανενός το αυτί δεν ίδρωσε και σαν να μην έφτανε αυτό η υπηρεσία υπολείπεται πλέον κατά 23 αστυνομικούς, γεγονός που καθιστά την κατάσταση οριακή, επικίνδυνη και επισφαλή τόσο για τους αστυνομικούς όσο και για τους κρατουμένους.

Ενδεικτικά, στις 17 Οκτωβρίου 2024 υπηρετούσαν παρόντες 31 αστυνομικοί, ενώ σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2025, υπηρετούν μόλις 25 αστυνομικοί, αριθμός ανεπαρκής για την κάλυψη των αυξημένων και απαιτητικών υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος.

Επιπρόσθετα, το σοβαρό πρόβλημα με τα οχήματα μεταφοράς κρατουμένων παραμένει έντονο, καθώς ο υπάρχων στόλος είναι πεπαλαιωμένος, παρουσιάζει συνεχείς βλάβες και καθιστά τις μεταγωγές ακόμη πιο δύσκολες και επισφαλείς τη στιγμή που κινούνται καθημερινά στον επικίνδυνο βόρειο οδικό άξονα (Β.Ο.Α.Κ.) .

Παράλληλα, ενώ το έχουμε επανειλημμένως τονίσει, η Δικαστική Αστυνομία, η οποία θεωρητικά ιδρύθηκε προκειμένου να απεμπλακούν τα Τμήματα Μεταγωγών από τη φύλαξη των δικαστικών αιθουσών, υπολειτουργεί και δεν έχει αναλάβει πλήρη καθήκοντα καθώς αν και ο οπλισμός τους έχει παραληφθεί δεν κάνουν χρήση αυτού.

Την ίδια στιγμή, οι μεταγωγές (ακτοπλοϊκές και εντός Κρήτης) συνεχίζονται αδιάκοπα από τους ίδιους εξαντλημένους συναδέλφους, ενώ το μέτρο της εξέτασης μαρτύρων και κατηγορουμένων μέσω τηλεδιάσκεψης, που θα αποσυμφόριζε σημαντικά τις υπηρεσίες, παραμένει ανενεργό και ξεχασμένο στα συρτάρια.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου καλούμε εκ νέου την ηγεσία να προβεί άμεσα στην ενίσχυση του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Ηρακλείου με το απαραίτητο προσωπικό, στην ανανέωση των οχημάτων μεταφοράς κρατουμένων, καθώς και στην πλήρη ενεργοποίηση της Δικαστικής Αστυνομίας και εφαρμογή των τηλεδιασκέψεων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η υπομονή και η αυταπάρνηση των συναδέλφων δεν μπορούν επ’ αόριστον να καλύπτουν τη διαχρονική αδιαφορία της Πολιτείας.

Mε εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Yπαλλήλων N. Ηρακλείου.