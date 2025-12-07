Νέα μαντίλα hijab με ειδικό μηχανισμό για τις μουσουλμάνες αστυνομικούς της Βρετανίας

Η Αστυνομία του Leicestershire στη Βρετανία συνεργάστηκε με το τοπικό πανεπιστήμιο De Montfort University για να δημιουργήσει μια νέα, ειδικά σχεδιασμένη μαντίλα hijab για τις μουσουλμάνες γυναίκες αστυνομικούς, η οποία προσφέρει ασφάλεια και σεβασμό στη θρησκευτική τους ταυτότητα.

Το νέο hijab διαθέτει μαγνητικό μηχανισμό που επιτρέπει στο κάτω μέρος να αποδεσμεύεται αμέσως αν κάποιος το τραβήξει, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Η ιδέα ξεκίνησε από έναν αστυνομικό που αναγνώρισε την ανάγκη για στολές που θα εξυπηρετούν γυναίκες που φορούν μαντίλα, χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια ή η επαγγελματική εμφάνιση.

Μετά από χρόνια δοκιμών και συνεργασίας με ειδικούς στον σχεδιασμό υφασμάτων, η νέα μαντίλα πέρασε πλέον στην παραγωγή.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία θεωρείται σημαντικό βήμα προς τη συμπερίληψη, διευκολύνοντας περισσότερες γυναίκες της μουσουλμανικής θρησκείας να ενταχθούν με άνεση και σιγουριά στην αστυνομική υπηρεσία.