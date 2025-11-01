Νέα επιτυχία των στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών - ΦΩΤΟ

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, συνελήφθησαν χθες (31 Οκτωβρίου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 2 αλλοδαποί άνδρες για πώληση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι άνδρες εντοπίστηκαν τη στιγμή πώλησης ναρκωτικών ουσιών και κατασχέθηκε:

ποσότητα κοκαΐνης , βάρους 507 γραμμαρίων και

, βάρους 507 γραμμαρίων και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 1.050 γραμμαρίων.

Διαβάστε επίσης

Το συνολικό προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται στα 20.000 ευρώ.

Κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν και 3 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στη κατοχή τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.