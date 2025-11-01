Νέα επιτυχία των στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών - ΦΩΤΟ

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, συνελήφθησαν χθες (31 Οκτωβρίου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 2 αλλοδαποί άνδρες για πώληση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι άνδρες εντοπίστηκαν τη στιγμή πώλησης ναρκωτικών ουσιών και κατασχέθηκε:
- ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 507 γραμμαρίων και
- ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 1.050 γραμμαρίων.
Το συνολικό προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται στα 20.000 ευρώ.
Κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν και 3 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στη κατοχή τους.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.