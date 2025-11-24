Νέα επιτυχία των αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη πρωινές ώρες της 21-11-2025 στην περιοχή του Αιγάλεω, 41χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Ελβετίας για ληστεία.

Ειδικότερα, ο 41χρονος κατηγορείται ότι τον Σεπτέμβριο του 2014, εισήλθε μαζί με έτερο συνεργό σε οικία 90χρονου σε χωριό της Ελβετίας και ασκώντας σωματική βία σε βάρος του, αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων και χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.