Νέα επιτυχία των Αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης

Συνελήφθη χθες(17-8-2025) το μεσημέρι σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ένας ημεδαπός, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας δύο -2- μη νόμιμους μετανάστες.

Διαβάστε επίσης

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.