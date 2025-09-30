Νέα επιτυχία των Αστυνομικών της Ασφάλειας Ζακύνθου

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, συνελήφθη, τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου 2025, 33χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία όπου διαμένει ο 33χρονος, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-16- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους -65,8- γραμμαρίων,

αναδιπλούμενος σουγιάς μήκους -14- εκατοστών,

πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης,

-1- κινητό τηλέφωνο,

-3- κάρτες sim και

ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.