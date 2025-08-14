Νέα επιτυχία της Ο.Π.Κ.Ε. - ΦΩΤΟ

Συνελήφθη, τις απογευματινές ώρες της 9-8-2025 στην περιοχή των Αχαρνών από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε, 74χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 74χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έχοντας ως ορμητήριο οικία σε οικισμό των Αχαρνών, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Διαβάστε επίσης

Επιπλέον, συνελήφθη 40χρονη στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1,8- γραμμ. ηρωίνης.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο βρέθηκε και κατασχέθηκε νάιλον συσκευασία περιέχουσα -90- γραμμ. ηρωίνης, επιμελώς κρυμμένη στην τοιχοποιία.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.