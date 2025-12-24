Νέα επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη χθες (23 Δεκεμβρίου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών ένας ημεδαπός άνδρας για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και σε έρευνα που έγινε στην οικία του, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Roxy», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

9 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη , συνολικού βάρους 4 κιλών και 135 γραμμαρίων ,

, συνολικού βάρους , 13 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 271 γραμμαρίων ,

συνολικού βάρους , 1 συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 24 γραμμαρίων,

βάρους 24 γραμμαρίων, 3 χαρτάκια εμποτισμένα με ναρκωτική ουσία και

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Επίσης, κατασχέθηκε μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε, ενώ από την κατοχή του, μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ.

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.