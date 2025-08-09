Νέα επιχειρησιακή δράση από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, απογευματινές και βραδινές ώρες προχθες (07-08-2025), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης και σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς κατά τους οποίους:

Ελέγχθηκαν (126) άτομα και (11) οχήματα

Προσήχθησαν (9) άτομα και

Συνελήφθησαν (2) άτομα για παράνομη διαμονή στη χώρα.

Παρόμοιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές.