Νέα δυνατή ταινία έρχεται στο Netflix [Trailer]

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή με τίτλο War Machine, σε σκηνοθεσία του Patrick Hughes, αναμένεται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως μέσω της πλατφόρμας του Netflix στις 6 Μαρτίου 2026. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Alan Ritchson, γνωστός από τη σειρά Reacher, ενώ δίπλα του θα δούμε τους Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney και Esai Morales, με το σενάριο να συνυπογράφουν ο σκηνοθέτης Patrick Hughes και ο James Beaufort.

Η υπόθεση της ταινίας επικεντρώνεται σε μια ειδική μονάδα του αμερικανικού στρατού, όπου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών της εκπαίδευσης έρχεται αντιμέτωπη με μια εξωγήινη απειλή η οποία μετατρέπει την άσκησή τους σε κανονικότατη επιχείρηση επιβίωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ύφος της ταινίας δανείζεται στοιχεία από κλασικά αριστουργήματα όπως το Predator και το Terminator, κάτι που αν όντως ισχύει τότε θα μιλάμε για μια πραγματικά ενδιαφέρουσα πρόταση.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως είπαμε νωρίτερα βρίσκεται ο Ritchson, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μέσα από τη σειρά Reacher, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους action hero της εποχής μας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το War Machine δεν είναι η πρώτη ταινία στην οποία ο ηθοποιός συμμετέχει σε πολεμική ταινία καθώς το 2024 εμφανίστηκε δίπλα στους Henry Cavill και Henry Golding στο The Ministry of Ungentlemanly Warfare του Guy Ritchie.

Πηγή: unboxholics.com