Νέα δεδομένα για το Voucher Κατάρτισης 2026

Το ΝΕΟ Voucher Κατάρτισης βρίσκεται προ των πυλών και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, έρχονται σημαντικές αλλαγές που αφορούν άμεσα τους ενδιαφερόμενους!

Η Easy Education, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, σας ενημερώνει έγκαιρα ώστε να είστε πλήρως προετοιμασμένοι.

Τι αλλάζει στο νέο Voucher

Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες:

Δικαιούχοι αναμένεται να είναι αποκλειστικά εργαζόμενοι

Η κατάρτιση αναμένεται να υλοποιηθεί 100% εξ αποστάσεως

Η παρακολούθηση αναμένεται να είναι ασύγχρονη, προσφέροντας απόλυτη ευελιξία σε χρόνο και ρυθμό μάθησης

Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα χωρίς φυσική παρουσία, προσαρμόζοντας την εκπαίδευση στο καθημερινό τους πρόγραμμα.

Γιατί να δηλώσω από τώρα ενδιαφέρον;

Η εμπειρία από προηγούμενα προγράμματα έχει δείξει ότι:

οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα και κριτήριο επιλογής αποτελεί ο χρόνος υποβολής της αίτησης

η σωστή και έγκαιρη αίτηση παίζει καθοριστικό ρόλο

πολλοί αποκλείονται λόγω λαθών συμπλήρωσης αίτησης ή ελλιπούς καθοδήγησης



Με την Easy Education δεν είστε μόνοι σας.

Τι κερδίζετε επιλέγοντας εμάς:

✔️ Εξειδικευμένη και έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις επίσημες ανακοινώσεις

✔️ Αναλυτικό οδηγό αίτησης, βήμα-βήμα

✔️ Υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αίτηση

✔️ Καθοδήγηση στην επιλογή προγράμματος κατάρτισης

✔️ Επιπλέον εκπαιδευτικές παροχές που προσφέρει διαχρονικά η Easy Education στους ωφελούμενους της

Για εμάς, το voucher δεν είναι απλώς μια αίτηση. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που φροντίζουμε να γίνει σωστά από την αρχή.

Δήλωσε ενδιαφέρον σήμερα

Αν είσαι εργαζόμενος/η και θέλεις:

να εξασφαλίσεις τη συμμετοχή σου

να έχεις σωστή καθοδήγηση

να αποφύγεις λάθη και καθυστερήσεις

Συμπλήρωσε σήμερα την αίτηση ενδιαφέροντος εδώ και άφησε την Easy Education να σε ενημερώνει υπεύθυνα και έγκαιρα για κάθε εξέλιξη.

Το voucher έρχεται.!!!

Η σωστή προετοιμασία ξεκινά τώρα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα