Νέα απόφαση οδηγεί σε περισσότερη λογοδοσία για τους αστυνομικούς των ΗΠΑ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ (Supreme Court) εξέδωσε μια ομόφωνη απόφαση που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται οι υποθέσεις χρήσης βίας από την αστυνομία σε ολόκληρη τη χώρα.

Η απόφαση προέκυψε από μια υπόθεση στο Τέξας, όταν το 2016 ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον 24χρονο Άστιαν Μπαρνς ύστερα από μια στάση για έλεγχο κυκλοφορίας.

Ο αστυνομικός υποστήριξε ότι πυροβόλησε επειδή πίστεψε πως κινδύνευε, και τα δικαστήρια αρχικά έκριναν ότι ενήργησε «δικαιολογημένα», εξετάζοντας μόνο τη στιγμή της επίθεσης. Το Ανώτατο Δικαστήριο, ωστόσο, αποφάσισε ότι αυτό δεν αρκεί.

Πλέον, τα δικαστήρια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στη χρήση βίας — όχι μόνο το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Με άλλα λόγια, θα εξετάζεται αν οι ενέργειες ή οι παραλείψεις του αστυνομικού συνέβαλαν στη δημιουργία μιας επικίνδυνης κατάστασης.

Η απόφαση θεωρείται σημαντική, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη λογοδοσία και νέα πρότυπα εκπαίδευσης για τις δυνάμεις ασφαλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι οικογένειες θυμάτων αστυνομικής βίας την υποδέχτηκαν ως «σημαντικό βήμα προς τη δικαιοσύνη».

