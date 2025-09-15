Ν. Κακλαμάνης: Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβασε ξανά την Ελλάδα ψηλά

Τα συγχαρητήρια του στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκυο, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

«Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την εξαιρετική του επίδοση και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Η μεγάλη του διάκριση μας εμπνέει όλους και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστεί διαχρονικά σε διεθνές αθλητικό επίπεδο. Η νέα σπουδαία επιτυχία του, μας γεμίζει υπερηφάνεια και ελπίδα για το μέλλον.

Εκφράζω τον βαθύ μου θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη για την τιμή που έφερε στην πατρίδα μας. Μπράβο Μανόλο, ανέβασες ξανά την Ελλάδα ψηλά…»