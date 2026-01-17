Ν. Δένδιας: Αποχαιρετάμε με θλίψη τον πρώην υπουργό και αντιναύαρχο ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, Αλ. Παπαδόγγονα

Αποχαιρετάμε με θλίψη τον πρώην υπουργό και αντιναύαρχο ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, ο οποίος υπηρέτησε την Ελλάδα από διαφορετικές θέσεις, με συνέπεια και αίσθηση καθήκοντος.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Συμμετείχε στο Κίνημα του Ναυτικού κατά του δικτατορικού καθεστώτος και διακρίθηκε για το ήθος του ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός, διατελώντας μεταξύ άλλων αναπληρωτής υπουργός Εθνικής 'Αμυνας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του» κατέληξε ο υπουργός.